Україна відновила поставки електроенергії до Польщі

ТОВ «Східенерго», що входить до структури найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК, у понеділок, 17 жовтня, почало експортні поставки електроенергії в напрямку Польщі.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК «Укренерго».

«Сьогодні о 0.00 експортні поставки по лінії Добротворська ТЕС – Замость почалися», - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши інших подробиць.

Крім того, польський оператор PSE 7 жовтня провів аукціон на українсько-польський перетин із боку Польщі, в якому брали участь два учасники, в результаті аукціону перетин було реалізовано за ціною 0,22 злотих за МВт/год.

Переможець аукціону отримав право використання перетину на період із 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять до структури холдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 615 МВт у напрямках до Білорусі, Молдови та Польщі для експорту електроенергії в жовтні. Про це повідомили в НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 11 жовтня.

Згідно з повідомленням, зокрема, «Східенерго» придбала 350 МВт українсько-білоруського перетину і 215 МВт перетину в напрямку до Польщі, а «Пауер Трейд» 50 МВт перетину «ОЕС України – ОЕС Молдови».

Всі лоти придбано за стартовою ціною 1 тис. грн.

Лоти російського перетину загальним обсягом 1600 МВт і два лоти молдавського перетину потужністю 300 МВт були зняті з торгів через відсутність попиту.

Крім того, 27 вересня оператор енергосистеми Польщі PSE Operator S.A. оголосив власний аукціон на продаж перетину «Замость-Добротвор» із можливістю експортно-імпортних операцій у період із 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.