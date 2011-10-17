Україна поновила поставки електроенергії у Польщу - джерело

ТОВ "Східенерго", що входить в структуру найбільшої частки енергетичного холдингу ДТЕК, у понеділок, 17 жовтня, почало експортні постачання електроенергії у напрямку Польщі.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні о 0.00 експортні постачання по лінії Добротвірська ТЕС - Замость почалися", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши інших подробиць.

Крім того, польський оператор PSE 7 жовтня провів аукціон на українсько-польський переріз з боку Польщі, у якому брали участь два учасники, у результаті аукціону переріз був реалізований за ціною 0,22 злотих за МВт/год.

Переможець аукціону отримав право використання перерізу на період з 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Східенерго" і ТОВ "Пауер Трейд", що входять в структуру холдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 615 МВт у напрямках у Білорусь, Молдову і Польщу для експорту електроенергії в жовтні. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 11 жовтня.

Згідно з повідомленням, зокрема, "Східенерго" придбала 350 МВт українсько-білоруського перерізу і 215 МВт перерізу у напрямку в Польщу, а "Пауер Трейд" 50 МВт перерізу "ОЕС України - ОЕС Молдови".

Усі лоти придбані за стартовою ціною 1 тис. грн.

Лоти російського перерізу загальним об'ємом 1600 МВт і два лоти молдавського перерізу потужністю 300 МВт були зняті з торгів через відсутність попиту.

Крім того, 27 вересня оператор енергосистеми Польщі PSE Operator S.A. оголосив власний аукціон на продаж перерізу "Замость-Добротвір" з можливістю експортно-імпортних операцій в період з 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укрэнерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюють експорт.