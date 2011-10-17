Україна зобов'язалася впровадити «третій енергопакет» ЄС до 2015 року – огляд OSW

Варшава. Українська влада на початку жовтня зобов`язалася упровадити положення «третього енергетичного пакету», що визначає правила роботи на енергетичному ринку Європейського Союзу, до 2015 року.

Про це йдеться в огляді Центру східних досліджень (OSW, м. Варшава), який має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними центру, відповідне зобов`язання, окрім України, узяли на себе інші країни - підписанти Трактату про Енергетичну співдружність (WE) на міністеріальному засіданні у Кишиневі 6 жовтня 2011 року (Балканські країни + Молдова – УНІАН).

Експерти центру зазначили, що упровадження «третього енергопакету» дозволить українцям посилити свою позицію у переговорах з головним постачальником газу до країни - російським «Газпромом», утруднить йому отримання контролю над національною газотранспортною системою, а також отримання доступу на внутрішній ринок газу в Україні.

Крім того, Україна поліпшить імідж надійної країни - транзитера енергоносіїв до Євросоюзу.

Аналітики польського центру назвали згоду країн WE упровадити положення «третього енергопакету» успіхом європейської енергетичної політики, який дозволить посилити енергетичну безпеку і сприятиме євроінтеграції країн – підписантів, що не входять до ЄС.

Водночас, експерти назвали "дуже складним" упровадження пакету в такі короткі терміни, зауваживши, що документ не передбачає жодних санкцій за невиконання узятих на себе зобов`язань.

«Результатом упровадження "третього пакету" в країнах WE будуть серйозні зміни на їхніх енергетичних ринках, оскільки пакет приведе до лібералізації ринків і реструктуризації енергетичних державних компаній», - зазначили в OSW.

Аналітики помітили, що документ також включає положення, що утрудняють отримання контролю над інфраструктурою з транспортування енергоносіїв, які повинні набути чинності з 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка підписала протокол про приєднання до Енергетичної співдружності у вересні 2010 року, стала повноправним членом цієї організації з лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Єврокомісія представила «третій енергетичний пакет», який визначає нові правила гри на енергетичному ринку, в 2007 році.

Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін. Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС.

Крім того, документ передбачає рівний доступ до транзитних потужностей країн - підписантів (Third-Party Access).

Проти упровадження положень «третього енергопакету» в Україні виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну близько 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.