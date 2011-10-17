Видобуток газу в Україні за 9 місяців скоротився на 0,7%, нафти – на 6%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-вересні ц.р. скоротили видобуток природного газу на 0,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 14,3 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-вересні ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 5,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1,828 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні за 9 місяців ц.р. скоротився на 8,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 655,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,0% – до 0,536 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2010 році скоротився на 8,8%, порівняно з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», які входять у структуру НАК «Нафтогаз України».