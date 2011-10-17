Україні може «повезти» на переговорах з РФ щодо газу – Язєв

Москва. Президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ вважає, що Україні може «повезти» на переговорах з Росією щодо газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Якщо Україна вважає, що контракт у чомусь не вигідний для української сторони, – хай звертаються до «Газпрому», проводять встановленим чином переговори. Якщо доб`ються якихось коректувань – значить повезло, російська сторона виконуватиме відкоректовані договори. Якщо не повезе – ми вимагатимемо виконання цього договору», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він також зазначив, що вирок Юлії ТИМОШЕНКО - це внутрішня політична справа України, хоча відповідна оцінка вже дана керівництвом РФ і ЄС, проте це не може бути аргументом в спорі щодо ціни на газ для України.

«Моя позиція залишається незмінною: у нас є контракт до 2019 року, який зобов`язані виконувати «Газпром» і «Нафтогаз України».

При цьому він зауважив, що контракт навіть зараз виконується не повною мірою. Зокрема, російська сторона не прощає штрафні санкції за недобір газу, передбачені контрактом.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.