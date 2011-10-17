ЄБРР відібрав три пілотних проекти «зеленої» енергетики в Україні для кредитування в 2012 році

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) відібрав три пілотних проекти в Україні в сфері відновлюваної енергетики для кредитування в рамках програми USELF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на форумі REF-2011 в Києві повідомив провідний менеджер департаменту з енергозбереження та змін клімату представництва ЄБРР в Україні Сергій МАСЛІЧЕНКО.

За його словами, попереднє схвалення на рівні банку отримали, зокрема, проекти будівництва електроустановки на біогазі потужністю 2,8 МВт компанії «Екопрод» (Волноваський район, Донецька область), будівництво вітроелектростанції у складі 5 агрегатів сумарною встановленою потужністю 12,5 МВт компанії «Екооптіма» (Львівська область), а також ВЕС потужністю 9 МВт компанії «Вінд Крафт Україна» (Херсонська область).

С.МАСЛІЧЕНКО уточнив, що загальний обсяг кредитування, який може бути наданий банком за відповідними проектами, може скласти від 25 до 30 млн. євро.

Він також повідомив, що всього за час дії програми USELF в Україні в банк надійшло 49 заявок, з яких на сьогоднішній день реально банком розглядається 17 проектів.

С.МАСЛІЧЕНКО нагадав, що на реалізацію даної програми в Україні банком було зарезервовано 50 млн. євро, однак ЄБРР готовий розширювати обсяги кредитування в разі надходжень та відбору реальних проектів.

Він також нагадав, що в рамках програми банк готовий надавати у вигляді кредиту до 50% вартості проекту. Ще 20% на умовах співфінансування надаватимуться Фондом чистих інвестицій, інші 30% повинен самостійно забезпечувати девелопер проекту.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР в 2010 році оголосив про початок Програми фінансування альтернативної енергетики (USELF) обсягом 50 млн. євро, метою якої є надання фінансування місцевим приватним підприємствам для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики (мала гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, використання біомаси та біогазу) в Україні.

Довідка УНІАН. ЄБРР, власником якого є 61 держава і дві міжурядові організації, сприяє переходу від економік з центральним плануванням до ринкових економік в країнах регіону від Центральної Європи до Центральної Азії.