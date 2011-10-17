11 населених пунктів Криму хочуть перевести на опалювання за допомогою геотермальних джерел
Влада АР Крим має намір перевести на опалення за допомогою геотермальних джерел 11 населених пунктів автономії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи сьогодні в Києві під час Форуму REF-2011, повідомив голова комітету палива, енергетики та інноваційної політики АРК Ігор Зосімов.
За його словами, на сьогоднішній день за рахунок фінансування уряду Криму вже підготовлено один такий проект у селищі Медведівка (Джанкойський район). «Ми створили і профінансували цей проект, і розраховуємо, що до кінця року по ньому відкриють фінансування в рамках грошей Кіотського протоколу», - сказав І.Зосімов, зазначивши при цьому, що це буде перший в Україні досвід використання геотермальних вод у комунальній енергетиці.
Крім того, за рахунок коштів республіканського бюджету вже підготовлено 11 дуплетних свердловин на геотермальних джерелах в 11 населених пунктах півострова.
І.Зосимов зазначив, що всього на сьогоднішній день енергетичний потенціал розвіданих геотермальних джерел Криму оцінюється в близько 1 тис. МВт, а теплоенергетичний потенціал в 0,5 млн. кубометрів теплоносія на добу, температура якого складає від 50 до 80 градусів Цельсія.