Янукович і Медведєв у Донецьку «продовжать дискусію по енергетиці» - представник Кремля

Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ і Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у рамках Другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку 18 жовтня проведуть зустріч у вузькому складі й, можливо, продовжать обговорювати питання енергетики.

Про це повідомив журналістам помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО, передає РІА «Новости».

"На зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ буде піднято й інші питання, не лише регіональне співробітництво, але й питання продовження політичного діалогу між Росією та Україною, питання, пов`язані з підготовкою в Москві в грудні саміту СНД, можливо, питання проведення засідання Міждержавної комісії Росії та України, питання інвестиційного та гуманітарного співробітництва, питання співробітництва у високотехнологічних галузях", - сказав помічник Президента РФ.

"Я думаю, буде продовжена дискусія й по енергетиці", - додав він.

Представник Кремля зазначив, що в рамках обговорення співробітництва у високотехнологічних галузях можуть бути підняті питання співробітництва в космічній і авіаційних галузях, зокрема "по Ан-70 і програмі "Дніпро".

За словами С.ПРИХОДЬКА, російська сторона також може поділитися з Україною інформацією про формування Митного союзу, якщо Україна виявить цікавість до цієї теми - оскільки зміцнення цього інтеграційного об`єднання позначатиметься й на двосторонніх російсько-українських відносинах.

Після зустрічі у вузькому складі глави держав вирушать на пленарне засідання форуму. Як очікується, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ також проведуть спільну прес-конференцію й побувають на виставці, що проходить у рамках форуму, яка також присвячена розвитку міжрегіонального й прикордонного співробітництва.

Він нагадав, що перша подібна зустріч за участю глав держав пройшла 4 жовтня 2010 року в Геленджику, в ході неї було прийнято програму міжрегіонального і прикордонного співробітництва двох країн на 2011-2016 роки.