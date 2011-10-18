Україна вивчить потенціал вуглевидобувної галузі Монголії

11:36, 18 жовтня 2011
Енергетика
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Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило експертну групу для вивчення потенціалу вуглевидобувної галузі Монголії.

Про це сказано у наказі міністерства від 12 жовтня №614, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, експертній групі доручено забезпечити підготовку пропозицій щодо участі української сторони в розвитку зазначеної галузі, а також пропрацювати з монгольською і російською сторонами можливості реалізації трибічних проектів з вуглевидобування на території Монголії.

Експертну групу, до якої включені представники Міненерговугілля, Мінприроди, Мінекономрозвитку і спеціалізованих проектних шахтобудівних організацій, очолив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Ігор ПОПОВИЧ.

У документі сказано, що експертна група створена за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 8 вересня. Президент, зокрема, доручив міністерству забезпечити реалізацію домовленостей, досягнутих під час державного візиту в Україну в червні Президента Монголії Цахіагійна ЕЛБЕГДОРЖА.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками візиту в Україну Президента Монголії у червні Президент України заявив, що Україна вивчає питання про відкриття в Монголії спільних підприємств з видобутку корисних копалин.

За його словами, може йтися про видобуток вугілля, уранової руди, яка є паливом для атомних електростанцій, про видобуток сировини для мінеральних добрив. При цьому В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що Україна відкриє на території Монголії відповідні переробні підприємства.

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