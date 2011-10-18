Аварія на шахті ім. Дзержинського. 146 гірняків заблоковані під землею

У Дзержинську Донецької області 146 гірників опинилися заблокованими під землею у результаті аварії на шахті ім. Дзержинського державного підприємства "Дзержинськвугілля".

Як повідомили УНІАН у Профспілці працівників вугільної промисловості з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Дзержинському територіальному комітеті Віктора ЧЕЛЮБЕЄВА, сьогодні близько 00.00 в електромережі шахти протрапила напруга і усі необхідні для безаварійної життєдіяльності шахти агрегати були знеструмлені, у тому числі відключився вентилятор головного провітрювання.

Як повідомив В. ЧЕЛЮБЕЄВ, у момент події в шахті працювали 146 гірників. Підняти їх на-гора неможливо, оскільки людська кліть також знеструмлена. Гірників оперативно вивели у безпечне місце - на свіжий струмінь біля ствола. Ніхто з шахтарів не постраждав.

"Причина аварії вже встановлена. На 110-й підстанції, яка живить шахту, вибило головні вводи. Зараз ведуться роботи з заміни кабеля", - повідомив В. ЧЕЛЮБЕЄВ.

Енергетики обіцяють сьогодні до 12.00 завершити ремонтні роботи і подати напругу на шахту. Робота шахти призупинена до повного відновлення електропостачання.