«Газпром» та «Нафтогаз» сьогодні обговорять газову угоду

Донецьк. Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і глава НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН у рамках Другого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку обговорять газову угоду між Україною і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам сьогодні в Донецьку заявив глава "Газпрому" О.МІЛЛЕР.

На питання журналіста, чи підтверджує він заяву Є.БАКУЛІНА про те, що сьогодні відбудуться переговори, О.МІЛЛЕР сказав: "Пан БАКУЛІН сказав - значить так".

При цьому О.МІЛЛЕР додав, що "позиція "Газпрому" завжди конструктивна".

Є.БАКУЛІН у свою чергу зазначив, що переговори в робочому процесі. "Поки не буде завершено робочий процес, робити прогноз рано", - додав глава "Нафтогазу".

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м.

Україна прагне перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеної, а на транзит - навпаки, заниженою.