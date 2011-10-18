ЄБРР запустив в Україні чергову програму кредитування малих енергоефективних проектів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) запустив в Україні програму кредитування малих енергоефективних проектів UKEEP3.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародного форуму REF-2011 повідомив керівник проекту Джим ДІСЕНСТАМ.

За його словами, в рамках зазначеної програми претенденти можуть отримати кредит в обсязі до 2,5 млн. дол. на заходи з енергоефективності та створення об`єктів відновлюваної енергетики.

Д.ДІСЕНСТАМ додав, що заявки підприємств будуть розглядати за прискореною процедурою за умови закупівлі обладнання, акредитованого ЄБРР.

Він нагадав, що в рамках програми UKEEP2 підприємства могли залучати кредити на енергоефективні проекти на суму до 5 млн. євро. Такими кредитами скористалися «Креатив Груп» (Кіровоградська обл.), Булочно-кондитерський комбінат (Донецьк), Завод «Енергомаш» (Харків), АТ «Сталь» та інші підприємства.