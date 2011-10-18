Янукович: переговори з Росією наближаються до завершення. Скоро розставимо всі крапки над «і»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що найближчим часом Україна і Росія зуміють досягти домовленості з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на брифінгу з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, відповідаючи на питання, коли можна очікувати результатів переговорів щодо зміни умов закупівлі газу і створення консорціуму.

Він сказав, що переговори наближаються до завершення. «Ми до цього наблизилися вже дуже близько. Хочеться вірити у те, що у найближчий час ми розставимо всі крапки над «і», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що мета переговорів з газових питань – вийти на варіант, який би давав перспективи для обох країн і створював мотивацію для розвитку відносин на довгі роки.

У результаті домовленостей мають бути зняті побоювання європейських країн з приводу можливих перебоїв у поставках газу. В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що у ЄС не має бути занепокоєння з цього питання. Він запевнив, що Україна стабільно платить і платитиме за російський газ, а також стабільно прокачувала і прокачуватиме газ до країн Євросоюзу. «Все решта, як ми будуватимемо ці відносини, думаю, що ми оголосимо вже у найближчий час. Упевнений, що при відповідних підходах і зараз, і у перспективі ми як партнери завжди виконуватимемо наші двосторонні угоди», - сказав Президент України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.