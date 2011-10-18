ДТЕК протягом місяця визначиться зі своєю участю у приватизації "Київенерго" і "Західенерго", заявив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО в інтерв`ю «ИнвестГазете» (№ 39 від 17 жовтня).

За словами М.ТИМЧЕНКА, питання можливої участі ДТЕК у приватизації «Київенерго» і «Західенерго» впирається в питання коректної оцінки вартості цих об`єктів. «Початкова ціна пакета «Західенерго» десь на 35% вища, ніж на фондовому ринку, а« Київенерго »- удвічі вища. Інвестзобов`язання обчислюються мільярдами і не враховані в ціні. Я не відмовляюся від прогнозів, що ДТЕК - претендент № 1 на ці активи. Але ДТЕК жодне підприємство не купуватиме за безлімітною ціною», - відзначив топ-менеджер.

М.ТИМЧЕНКО додав, що сьогодні з цього питання ведеться дискусія всередині компанії і з наглядовою радою. «Остаточного рішення ще немає, але ми приймемо його протягом найближчого місяця, враховуючи, в тому числі, рівень невизначеності, який існує на міжнародних фінансових ринках», - сказав він.

Нагадаємо, Фонд держмайна України запланував на 25 листопада 2011 проведення приватизаційних конкурсів з продажу енергогенеруючої компанії «Західенерго» (45,103% акцій, стартова ціна – 1,932 млрд. грн.) і «Київенерго» (25% акцій, стартова ціна – 432,305 млн. грн.).

За словами голови ФДМ Олександра РЯБЧЕНКА, в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго" . Реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може стати ДТЕК.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 39,98% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).

ВАТ «Західенерго» (м.Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт).

Державі належать 70,1% акцій ВАТ "Західенерго", які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», ДТЕК належить 24,9% акцій.