Рятувальна операція на шахті ім.Дзержинського завершена. Гірників виведено на поверхню

Рятувальна операція на шахті ім. Дзержинського завершена, 153 гірники виведені на поверхню.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького територіального управління Держгірпромнагляду України.

За даними прес-служби, постраждалих серед гірників немає. О першій годині ночі 19 жовтня був підписаний журнал про закінчення аварійно-рятувальної операції.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Дзержинську Донецької області 153 гірники опинилися заблоковані під землею внаслідок аварії на шахті ім. Дзержинського державного підприємства «Дзержинськвугілля».