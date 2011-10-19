Рятувальна операція на шахті ім.Дзержинського завершена. Гірників виведено на поверхню
11:01, 19 жовтня 2011Енергетика
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Рятувальна операція на шахті ім. Дзержинського завершена, 153 гірники виведені на поверхню.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького територіального управління Держгірпромнагляду України.
За даними прес-служби, постраждалих серед гірників немає. О першій годині ночі 19 жовтня був підписаний журнал про закінчення аварійно-рятувальної операції.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Дзержинську Донецької області 153 гірники опинилися заблоковані під землею внаслідок аварії на шахті ім. Дзержинського державного підприємства «Дзержинськвугілля».
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