ДТЕК не виключає точкової купівлі енергетичних активів у Європі

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК допускає купівлю активів у Західній Європі.

Про це заявив генеральний директор компанії Максим ТИМЧЕНКО в інтерв'ю "Інвестгазеті".

За його словами, це обумовлено інтересом ДТЕК до експортних ринків.

При цьому М.ТИМЧЕНКО зазначив, що купівлю активів розглядатимуть як доцільну у разі, якщо вони матимуть зв'язку з поточними бізнесом.

"Покупки поза Україною можливі, тільки якщо вони матимуть зв'язку з поточним бізнесом. Наприклад, можна купувати електростанцію яка споживатиме наше вугілля. Чи купувати мережі, які дадуть перевагу при експорті. Точкові інвестиції можуть бути", - зазначив М.ТИМЧЕНКО.

У той же час, генеральний директор підкреслив, що на найближчі 2-3 роки питання про які-небудь великі придбання за кордоном для холдингу не стоїть, оскільки в найближчому майбутньому компанія планує розширювати свою присутність на внутрішньому, зокрема нафтогазовому, ринку.

"Поки є можливість розширюватися тут - ми це робитимемо. У генерації електроенергії планка - 30% ринку, більше ми не зможемо розширитися. Але в нафтогазовому секторі - скільки завгодно", - сказав М.ТИМЧЕНКО.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.