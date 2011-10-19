Україна за 9 міс. збільшила експорт електроенергії на 54% – до 4,2 млрд. кВт/год

Україна в січні-вересні збільшила експорт електроенергії на 54,3%, або 1,488 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року - до 4,235 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У вересні експорт електроенергії з України виріс у 2,8 разу, або на 391 млн. кВт/год, у порівнянні з вереснем 2010 року - до 596,3 млн. кВт/год.

У січні-вересні експорт української електроенергії у країни Східної Європи збільшився у понад 3,8 разу, або на 1,546 млрд. кВт/год, - до 2,101 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ "Східенерго", що входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину виріс у 6,7 разу - до 1,539 млрд. кВт/год, у Словаччину - у 2,1 разу, до 562,4 млн. кВт/год.

Експортні постачання електроенергії в Польщу з України у січні-вересні не здійснювали.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ "Пауер Трейд", за підсумками січня-вересня виріс до 457,6 млн. кВт/год проти 16,9 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні постачання електроенергії в цьому напрямку "Пауер Трейд" розпочала з квітня.

З початку року у Білорусь ТОВ "Східенерго" і ДПВД "Укрінтеренерго" експортували 1,621 млрд. кВт/год, що на 23,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, у травні українські компанії призупиняли експорт електроенергії у Білорусь у зв'язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в цьому напрямку був відновлений 1-2 липня, після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишні постачання.

Крім того, у травні-червні у рамках договору про почасову міждержавну торгівлю електроенергією, ДПВД "Укрінтеренерго" поставило в Росію 55,5 млн. кВт/год електроенергії, тоді як в січні-квітні поточного року постачання в цьому напрямі не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ "Східенерго" (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ "Пауер Трейд" (ДТЕК) - молдавський напрям, ДПВД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.