Ціна газу для України у 2012 році буде 360-370 дол./тис. куб. м – експерт

Експерт енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО прогнозує, що середньорічна вартість імпортного газу для України у 2012 році складе близько 360-370 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу, 19 жовтня, на прес-конференції у Києві.

"Якщо не буде змін у контрактах, то середньорічна ціна з урахуванням знижки буде 360-370 доларів", - сказав він.

При цьому експерт не виключив, що Україна і Росія можуть домовитися про зміну ціни на газ, який поставляють в Україну.

Він також зазначив, що "на сьогодні "справедлива" ціна на газ на кордоні Росія-Україна складає близько 300 доларів".

Нагадаємо, у вересні перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявляв, що у розрахунках державного бюджету на 2012 рік ціну газу враховували на рівні 414-416 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м, у IV - близько 400 дол. за тис. куб. м.