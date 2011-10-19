Україна поки не має наміру експлуатувати російське ядерне паливо ТВСА-12 - джерело

Україна поки не має наміру експлуатувати на своїх атомних електростанціях російське модернізоване ядерне паливо ТВЗА-12 виробництва компанії "ТВЕЛ".

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його словами, компанія "ТВЕЛ" вже неодноразово представляла техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) використання зазначеного палива на українських АЕС, однак у НАЕК «Енергоатом» визнали його непереконливим. Фахівці українського атомного оператора, вивчивши ТЕО, не побачили в ньому очевидних конкурентних переваг в порівнянні з експлуатованою в даний час на українських АЕС модифікацією збірок ТВЗА.

У цьому зв`язку, відзначив співрозмовник агентства, говорити про початок дослідної експлуатації на українських АЕС вже в 2012 році, як це анонсувалося раніше, не доводиться.

"У 2012 році це паливо точно не буде завантажуватися на наших станціях", - заявило джерело.

Раніше «Енергоатом» і російська "ТВЕЛ" допускали, що вже в 2012 році до України можуть поставити першу партію вдосконаленого палива ТВСА-12 в кількості 42 тепловиділяючих збірок. Дослідну партію палива планувалося завантажити в енергоблок № 6 Запорізької АЕС (Запорізька область). Крім того, не виключалося, що виробництво касети модифікації ТВСА-12 може бути в майбутньому освоєно на заводі з фабрикації ядерного палива в Україні, будівництво якого планує держконцерн «Ядерне паливо» спільно з паливною компанією «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Касета ТВСА-12 належить до четвертого покоління збірок. Конструкція - уніфікована голівка, 12 дистанціонуючих решіток зі збільшеною жорсткістю каркаса і антидебрізний фільтр.

Висота паливного стовпа становить 3680 мм, діаметр таблетки - 7,8 мм, центральний отвір відсутній. Завантаження по діоксиду урану в касету становить 568,4 кг. Варіанти паливних циклів - 3 × 510 або 5 × 333. За оцінками "ТВЕЛу", перехід на даний вид касети повинен забезпечити збільшення тривалості кампанії на 8%, або скорочення ТВС підживлення на 10%, або зменшення збагачення підживлення на 7%.