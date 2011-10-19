Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні скоротився до 87%

Упродовж січня-вересня 2011 р. підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 30,824 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 57,697 млрд. грн, за які сплачено 50,126 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що рівень розрахунків всіх споживачів за газ у січні-вересні скоротився на 2,9 процентні пункти, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 86,9%.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газу на загальну суму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за які сплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Рівень розрахунків всіх споживачів за газ у 2010 році збільшився на 0,1 процентні пункти, порівняно з 2009 роком, до 86,5%.