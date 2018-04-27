Донецький форум: Росія клепле, поки тепле…

Увага практично всіх журналістів на другому українсько-російському Міжрегіональному економічному форумі в Донецьку, який проходив вчора за участю президентів двох країн - Віктора Януковича і Дмитра Медведєва, була прикута насамперед до стану справ у газовій сфері. І це не дивно.

Спочатку паралельно з форумом планувалося проведення засідання міждержавної комісії, на якому повинні були прийняти остаточний варіант рішення спірних газових питань. Проте конкретних домовленостей до 18 жовтня досягти не вдалося, засідання комісії перенесли на пізніший термін.

Як розгортається газова ситуація, намагалися дізнатися журналісти у головних осіб переговорів - міністра енергетики України Юрія Бойка і голови «Газпрому» Олексія Міллера. Проте всі зусилля виявилися марними, конкретної інформації від них отримати не вдалося. Мовчання головних «газовиків» схвалив президент Росії, назвавши їх «дисциплінованими хлопцями», які, як кажуть, «поперед батька в пекло не лізуть»...

Бойко і Міллер чекали "батька" - кожен свого

Донецьк зустрів учасників форуму, який проходив у торгово-виставковому центрі «Експо-Донбас», дрібним і затяжним дощем. Першими, близько 10.00, в залі засідання з`явилися представники української делегації - ряд міністрів та їхні заступники. В очікуванні російських колег вони активно спілкувалися між собою. Часом навіть складалося враження, що поза форумом, в рамках повсякденної роботи, часу для цього у них немає.

Трохи пізніше з`явився міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко в супроводі глави «Нафтогазу» Євгена Бакуліна.

У коментарі кореспонденту УНІАН щодо газової теми Ю.Бойко не був оригінальним. Він традиційно заявив, що переговори тривають, проходять «конструктивно», результати, безумовно, «будуть відповідати національним інтересам України». Після такої відповіді стало зрозуміло, що міністр основним ньюзмейкером не є.

Незабаром почали прибувати члени російської делегації. Одним із перших з`явився глава «Газпрому» О.Міллер. Оскільки Ю.Бойко в цей момент знаходився в іншому кінці залу, О.Міллер, опинившись практично наодинці, відразу ж був оточений журналістами, які намагалися домогтися від нього хоч якоїсь конкретики про хід переговорів. Це виявилося настільки ж марним, як і у випадку з Бойком. Незважаючи на те, що хвилин п`ять представники українських і російських ЗМІ, практично взявши в кільце, «вели» главу «Газпрому» через весь зал, нічого змістовного він не сказав. «Поки не буде завершений робочий процес, робити прогноз рано», - такою була суть відповідей Міллера на всі питання. Потім два «газівники» віддалилися в кулуари...

Ахметов, Фірташ і Пінчук обійшлися без спілкування з пресою

Тим часом зал наповнювався учасниками форуму. Прибули бізнесмени Віктор Пінчук і Дмитро Фірташ. Практично весь час вони спілкувалися між собою. Пізніше з`явився Рінат Ахметов. Демонстративно по-дружньому обійнявся з Пінчуком, розмовляючи обидва вийшли із залу. З журналістами бізнесмени спілкуватися відмовлялися.

Всі чекали прибуття президентів.

Віктор Янукович, як і личить господареві, прилетів до Донецька трохи раніше за російського колегу. Зустрічати президента в кімнату для переговорів відправився Ю.Бойко. Його супроводжував О.Міллер. Обидва були в хорошому настрої, активно жартували з репортерами, які їх оточили. До речі, коли журналісти (цього разу переважно дівчата) зрозуміли, що від Ю.Бойка їм нічого не домогтися, то переключили всю увагу на О.Міллера. Українського міністра це мабуть потішило. «Я навіть не знаю, що робити. Якою Ви користуєтеся популярністю у жіночої частини населення... », - пожартував він, звертаючись до О.Міллера.

Вісті з Європи: несподівана неприємність

Буквально перед прибуттям Віктора Януковича в «Експо-Донбас» було оприлюднено офіційну заяву прес-служби Єврокомісії про те, що візит президента України до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, відкладається на невизначений термін. Судячи з усього, воно було несподіваним для української сторони. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко у відповідь на запитання кореспондента УНІАН, що він може сказати з цього приводу, з явно вираженим роздратуванням заявив: «Поки нічого», і пішов, набираючи чийсь номер телефону.

Прес-секретар В.Януковича Дарина Чепак повідомила журналістам, що коментар президента найближчим часом чекати не варто. Спеціальну заяву з цього приводу готує зараз керівник прес-служби МЗС Олександр Дікусаров, і цього, на її думку, буде достатньо для журналістів.

Тим часом, очікуючи Д.Медведєва, В.Янукович розмовляв з Ю.Бойком. Двері в переговорну кімнату, яка перебувала за скляним огородженням, були відкриті, тому було видно те, що там відбувається. Швидше за все, міністр доповідав президенту про стан газових переговорів, бесіда тривала близько 10 хвилин. Час від часу президент ставив Ю.Бойку питання.

Незабаром прибув президент Росії.

Медведєву не сподобався аеропорт Донецька

В.Янукович і Д.Медведєв після протокольної зйомки, під час якої президенти обмінювалися загальними фразами, усамітнилися для спілкування «віч-на-віч» майже на півгодини.

Поки президенти розмовляли, учасники форуму на засіданнях профільних секцій обговорювали, як прийнято говорити, актуальні питання міжрегіональної співпраці.

Пленарне засідання форуму почалося о 13.00. Президенти у вступних промовах наголосили на важливості міжрегіонального співробітництва та необхідності максимально зняти обмеження для жителів прикордонних регіонів України та Росії. В.Янукович запропонував ввести спрощений режим митного і прикордонного контролю під час перетину кордону не тільки для пасажирів фірмового поїзда Москва-Київ, а й для пасажирів усіх поїздів, які курсують у цьому сполученні. Д.Медведєв, у свою чергу, заявив, що вважає за необхідне розширити авіасполучення між регіонами двох країн. При цьому він розкритикував аеропорт Донецька, заявивши, що він поки «ніякий».

Пізніше на прес-конференції глава РФ навіть процитував одного з футбольних вболівальників на Twitter: "Аеропорт, м`яко кажучи, ларьок, а решта - клас".

Загалом, «сторони позитивно оцінили досягнуті результати» і «визначили плани на майбутнє». Домовилися проводити такі настільки важливі форуми регіонального співробітництва щорічно.

Скільки можна питати?..

Нинішній завершився підписанням двосторонніх документів, після чого президенти попрямували спілкуватися з пресою. Кількість запитань журналістів була обмеженою - по одному з кожного боку. При чому так і не вдалося остаточно з`ясувати, хто ініціатор такого «дрес-коду». Ситуація надзвичайно несподівана. Враховуючи важливість заходу, актуальність газової теми і Митного союзу, а також перенесення візиту В.Януковича до Брюсселя напередодні завершення переговорів щодо угоди про асоціацію, питань повинно було бути, як мінімум, 2-4 і це тільки до президента України. Крім того, у російської сторони, напевно, були питання до Д.Медведєва.

Перше запитання стосувалося газових відносин. Журналісти поскаржилися, що ні Ю.Бойко, ні О.Міллер нічого конкретного не повідомили. «Вони дисципліновані хлопці, як вони можуть сказати до президентів», - посміхаючись, зазначив Д.Медведєв. Однак сам нічого зрозумілого так і не сказав.

Президенти лише заявили, що всі спірні питання будуть вирішені найближчим часом. «Ми до цього вже дуже наблизилися. Хочеться вірити в те, що найближчим часом ми розставимо всі крапки над «і», - сказав В.Янукович.

Медведєв додав, що йде робота над організацією взаємовигідної, прозорої, юридично коректної та сучасної (що це означає - незрозуміло) схеми співпраці, «орієнтованої на роки вперед».

Потім журналісти попросили В.Януковича прокоментувати перенесення візиту в Брюссель. Президент був небагатослівним. «Ми завжди будемо зустрічатися як партнери з Європейським Союзом, з представниками Єврокомісії тоді, коли в цьому буде необхідність. Це буде залежати від того, яким чином буде досягнуто прогресу найближчим часом», - заявив він.

Також журналістам була цікава реакція Д.Медведєва на вирок Юлії Тимошенко, він з 11 жовтня словом не обмовився.

Коментар був дуже акуратним. «Я намагаюся не коментувати судових рішень до набуття їх чинності. Як російських, так і іноземних», - сказав президент РФ. При цьому він, підкресливши, що висловлюється як глава держави, зазначив, що в судових рішеннях «не повинно бути політичних і антиросійських вимірювань», вони не повинні ставити під сумнів легітимність міжнародних документів, зокрема, газових контрактів 2009 року.

В принципі, нічого сенсаційного донецька зустріч президентів не принесла. Набагато результативніше завершилася зустріч прем`єрів країн СНД, яка в той же день відбулася в Санкт-Петербурзі. Пізно ввечері 18 жовтня несподівано було підписано угоду про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності, хоча ще вранці підписання було під дуже великим питанням.

Дивна безрезультатність однієї зустрічі і спонтанна результативність іншої змушує замислитися. Виникає навіть думка про якусь логічність ситуації: зустріч за участю російського президента, «який йде», природно, повинна виглядати блякло, не затирати захід за участю "прийдешнього" глави РФ. Як знати, можливо, це останній візит в Україну Дмитра Анатолійовича в статусі російського лідера. І те, що він фактично був черговим, побічно підтверджує - конкретних рішень варто очікувати від зустрічей українського керівництва з В.Путіним. Російський «вело-тандем» нічим не відрізняється від звичного - крутять педалі обидва, але рулить тільки один. І, судячи з усього, не Д.Медведєв.

P.S. ТОП-заходи - президентські в Донецьку і прем`єрські в Санкт-Петербурзі викликали відчуття дежавю, нагадавши січень 2009 року. Згадаймо: 17 січня 2009 року в Кремлі Д.Медведєв проводив Міжнародну конференцію глав держав і урядів з питання поставок російського газу європейським споживачам. Захід, активно анонсований, виявився марним і безрезультатним. І в цей же день фактично паралельно проходила зустріч прем`єрів України та Росії (Юлії Тимошенко та Володимира Путіна), в результаті якої досягли домовленості про умови постачання і транзиту газу. І вже 19 січня 2009 р. було підписано українсько-російську знакову "газову угоду", яка, в першу чергу, придавила вітчизняну промисловість і змусила нашу країну фактично субсидіювати російського газового монополіста, добровільно-примусово викуповуючи у нього за позахмарними цінами обсяги палива, від чого поступово відмовлялася енергоефективна Європа. А в другу чергу, - через два роки саме цю угоду, точніше колізії з її підписанням, використали як засіб для "посадки" Тимошенко.

Втім, це ремарка не стільки до того, чим і кому в майбутньому відгукнеться вчорашнє підписання договору про ЗВТ, скільки про те, в чиїх руках тепер російське кермо, і вентиль...

Юрій Дощатов (УНІАН)