Польська PGNIG дала «Газпрому» час до кінця жовтня для надання знижки на газ

Варшава . Польська нафтогазова компанія PGNIG вирішила надати головному постачальнику газу до країни російському «Газпрому» час до кінця жовтня на добровільне надання знижки на пальне, що поставлялося до Польщі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Переговори між PGNІG S.A. і «Газпромом» про нові цінові умови імпортних поставок газу до Польщі увійшли в ключовий момент. Якщо сторонам не вдасться виробити угоди до кінця жовтня поточного року, PGNIG подасть до арбітражного суду в Стокгольмі», - сказано в оприлюдненій у середу заяві польської компанії.

Прес-служба зазначила, що представники «Газпрому», які минулої п`ятниці були у Варшаві, проігнорували можливість провести переговори про ціну газу, що поставлявся до Польщі.

«На жаль, зустріч не відбулася. Представники «Газпрому» – відразу після відкриття нового офісу компанії EuRoPolGaz – виїхали в аеропорт. Надану російською стороною іншу інформацію на цю тему слід сприймати як елемент переговорної стратегії», - зазначили в PGNIG.

Польська компанія нагадала, що діючий міжурядовий польсько-російський договір про газові поставки дозволяє подати до міжнародного Арбітражного суду, якщо сторонам після 6 місяців переговорів не вдалося досягти компромісу.

PGNIG нагадала, що подала заявку про перегляд рівня цін у квітні 2011 року, зазначивши, що здешевлення російського газу внаслідок зміни ринкової ситуації зажадав ряд інших європейський клієнтів «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, у вересні PGNIG заявляв про намір через суд вимагати зниження ціни на газ, що поставлявся до Польщі, якщо «Газпром» добровільно не погодиться надати знижку до жовтня.

Пізніше цей термін було перенесено до половини жовтня.

За даними польського видання DziennikGazetaPrawna, польська влада вимагає від росіян 10% знижки на пальне, що поставляється до Польщі, а «ціна питання» становить понад 0,5 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, із кінця 2010 року практично всі інші 70% імпортує з Російської Федерації.

«Газпром» поставляє до Польщі щорічно близько 10 млрд. кубометрів газу.