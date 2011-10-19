На шахті в Дніпропетровській області загинув гірник

У Дніпропетровській області на шахті імені Героїв космосу (ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля») загинув прохідник 1957 року народження - співробітник підрядної організації ТОВ «Сигма-ком», що виконує роботи на шахті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Дніпропетровському теркомі Сергія ЖИЛКА.

За його словами, гірники виконували доставку секції механічної крепи КД-80 лебідкою. При транспортуванні секція консоллю зачепилася за елементи кріпи в лаві, відбулося сильне натягнення каната, в результаті якого зірвався обвідний ролик лебідки, влучивши в голову прохідника.

«Через сильне натягнення каната ролик буквально «вистрілив», удар був дуже великої сили – шахтар отримав важку черепно-мозкову травму», - розповів С.ЖИЛКО.

На місце події оперативно прибула медсестра підземного здоровпункту, в шахту спустилася бригада лікарів реанімаційно-протишокової групи.

«Але навіть кваліфікована медична допомога не змогла врятувати життя людині, приблизно за годину після травми прохідник помер, не приходячи в свідомість», - зазначив профспілковий лідер.

Наразі точні обставини й причину трагедії з`ясовує комісія спеціального розслідування.