До списку вилучень у рамках ЗВТ в СНД потрапили енергоносії та метали – Путін

Москва. До списку вилучень у рамках зони вільної торгівлі СНД потрапили енергоносії та метали.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу на рівні глав урядів.

«Йдеться про вилучення по товарних групах, які представляють для бюджетів наших країн, зокрема бюджету РФ, фіскальний інтерес. Це ті групи товарів, за рахунок яких ми в значній сфері поповнюємо свій бюджет. Йдеться про енергоносії, метали і деякі інші товари», - сказав В.ПУТІН.

В.ПУТІН підкреслив, що сторони виходитимуть із того, що поступово вилучення йтимуть, але терміни поки не встановлено.

За його словами, це вирішуватиметься в ході переговорів із колегами.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписана угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія.

Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.