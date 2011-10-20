У Луганську тепло подано у всі дитячі садки - міськрада

У Луганську 19 жовтня всі 59 дитячих садків одержали теплопостачання. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради з посиланням на управління житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, із 1375 будинків, що перебувають в комунальній власності, тепло одержують 940. До теплопостачання підключено всі 28 лікувальних установ. Із 164 ОСББ і ЖБК до тепла підключено 7, а зі 160 відомчих будинків – 84. У цих випадках опалення включається тільки за заявкою балансоутримувача.

Із 126 котельних, що обслуговують соціальні об`єкти Луганська, 21 котельну не підключено через відсутність необхідності у зв`язку зі шкільними канікулами, а також 2 котельні (на вул. «26 Бакинських комісарів» і водолікарня) - через відсутність напруги в електромережах.

Як повідомляв УНІАН, на 17 жовтня через борги без тепла залишалися 27 дитсадків Луганська. За інформацією управління ЖКГ Луганської міської ради неможливо було запустити 19 котельних через те, що в них було обмежено електропостачання через борги «Теплокомуненерго» перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання». Прес-секретар «ЛЕО» Вікторія КОЛОМЄЄЦЬ стверджувала, що дані управління ЖКГ не відповідали дійсності.