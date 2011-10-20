Нацкомпослуг підвищила тарифи на тепло 11 ліцензіатам для бюджетних підприємств

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, скоректувала у бік підвищення на 5-53% тарифи на теплову енергію 11 суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання для потреб бюджетних установ і на 10-51% - для потреб інших споживачів, окрім населення.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли сьогодні під час відкритого засідання комісії.

Зокрема, з 1 листопада тариф на теплову енергію для КП Ялтинської міської ради "Ялтинські теплові мережі" (Крим) виросте на 28,28% - до 893,44 грн./Гкал для бюджетних установ та інших споживачів;

для КП "Малинтеплоенерго" (Житомирська обл.) - на 11,69% - до 649,44 грн./Гкал для бюджетних установ, а для інших споживачів залишиться на тому ж рівні - 790,82 грн./Гкал;

для КП "Баришевкатепломережа" (Київська обл.) - на 34,39% - до 972,72 грн./Гкал для інших споживачів, а для бюджетних установ залишиться на тому ж рівні - 997,99 грн./Гкал;

для ТОВ "Тепло" (Сумська обл.): для споживачів Білопілля - на 34,88% - до 777,81 грн./Гкал для бюджетних установ, на 31,81% - до 833,47 грн./Гкал для інших споживачів, для споживачів смт. Ульянівка - на 47,32% - до 771,61 грн./Гкал для бюджетних споживачів, на 43,53% - до 817,16 грн./Гкал для інших споживачів; для споживачів смт Жовтневе - на 30,88% - до 777,60 грн./Гкал для бюджетних споживачів, для КП "Теплогарант" - на 32,92% - до 719,28 грн./Гкал для бюджетних споживачів, на 28,61% - до 745,66 грн./Гкал для інших споживачів, для КП "Глухівський тепловий район" - на 5,15% - до 733,68 грн./Гкал для бюджетних споживачів, для інших споживачів залишиться на тому ж рівні - 947,14 грн./Гкал;

для Красноградського підприємства теплових мереж (Харківська обл.) - на 31,09% - до 864,80 грн./Гкал для бюджетних споживачів, на 30,71% - до 872,97 грн./Гкал для інших споживачів;

для КП "Новокаховське управління комунального господарства" (Херсонська обл.) - на 29,95% - до 901,02 грн./Гкал для бюджетних установ, на 30,10% - до 913,06 грн./Гкал для інших споживачів;

для КПТМ "Каховтеплокомуненерго" (Херсонська обл.) - на 25,34% - до 840,33 грн./Гкал для бюджетних установ та інших споживачів;

для ТОВ "Сміла Енергоінвест" (Черкаська обл.) - на 53,15% - до 823,71 грн./Гкал для бюджетних установ, на 51,40% - до 842,03 грн./Гкал для інших споживачів;

для ПАТ "Дніпроенерго" Криворізької ТЕС (Дніпропетровська обл.) - на 11,19% - до 238,48 грн./Гкал для бюджетних установ, на 10,46% - до 253,47 грн./Гкал для інших споживачів.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств - природних монополістів був ухвалений Закон України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України".

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

29 вересня Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України перейменована в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.