«ЛУКОЙЛ» може продати Одеський НПЗ

Другий за величиною російський виробник нафти - ВАТ «ЛУКОЙЛ» вивчає можливість продажу Одеського НПЗ.

Про це сказав віце-президент ВАТ «ЛУКОЙЛ» Геннадій ФЕДОТОВ, сьогодні журналістам в Москві, передає Reuters.

«Вивчається можливість його продажу... Якщо завод стоїть рік, звичайно, один з варіантів (продаж) вивчається», - сказав він у відповідь на питання про долю Одеського НПЗ.

При цьому він уточнив, що на покупку активу, який був зупинений в жовтні 2010 року через несприятливі умови для бізнесу, вже є бажаючі, але відмовився коментувати деталі.

Нагадаємо, «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ на плановий ремонт в жовтні 2010 року, на кілька місяців раніше запланованого терміну. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон`юнктурою українського ринку. Раніше заступник генерального директора «ЛУКОЙЛу» повідомляв, що компанія може запустити НПЗ в березні.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, збільшити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (м. Одеса) здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їхня сукупна потужність складає 14 млн. тонн нафти на рік.