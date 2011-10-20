НКРЕ схвалила проект змін порядку проведення аукціонів з експорту електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на своєму засіданні 20 жовтня схвалила зміни до Порядку проведення аукціонів з доступу до міждержавних мереж України для експорту електроенергії. Про це повідомив журналістам голова комісії Сергій ТІТЕНКО

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зміни стосуються уточнення обов`язкових вимог до потенційних учасників аукціонів. Зокрема, в проекті змін чітко прописується, що компанії, які претендують на перетин, повинні мати договори на купівлю/продаж електроенергії з ДП «Енергоринок» і нерезидентами, терміни дії яких відповідають періодам, на які реалізується той чи інший перетин.

«Якщо компанія хоче брати участь в аукціоні, наприклад на рік, то договір і зовнішньоекономічний контракт мають бути на рік», - пояснив голова НКРЕ.

Проект регуляторного акту комісія планує обнародувати на офіційному сайті для обговорення.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.