НКРЕ видала «Оузіл Солар» ліцензію на виробництво електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики видала ліцензію на виробництво електроенергії ТОВ «Оузіл Солар», на яку зареєстрована четверта черга сонячного парку «Охотникове» (Сакський р-н, АР Крим) потужністю 20 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на засіданні в Києві.

Довідка УНІАН. Сонячний парк «Охотникове» - найбільша сонячна електростанція в Центральній і Східній Європі – передбачає інсталяцію близько 360 тис. наземних PV-модулів на площі в 160 га загальною встановленою електричною потужністю 80 МВт. Проект реалізується в чотири черги по 20 МВт. Перші дві черги по 20 МВт експлуатують компанії «Омао Солар» і «Оспрей Солар».

«Охотникове» після введення в експлуатацію всіх запланованих 80 МВт буде щорічно виробляти 100 тис. МВт/год. екологічно чистої електроенергії, достатньої для енергозабезпечення 20 тис. домогосподарств.

Activ Solar зі штаб-квартирою у Відні (Австрія) спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій. Основними напрямками діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків. ПрАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому почалася ще в 1964 році. Activ Solar займається плануванням, фінансуванням і реалізацією великомасштабних проектів сонячної енергетики.