Кабмін вирішив передати у концесію ТЕЦ «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України погодився з ініціативою Міністерства енергетики і вугільної промисловості про включення низки теплоелектроцентралей, які перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України», до переліку об`єктів, які можуть бути передані у концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

За його словами, до переліку включені теплоелектроцентралі, які працюють на газі, з метою їх подальшого переведення на спалювання енергетичного вугілля.

«Це ТЕЦ, які працюють на газі. Ключова умова (передачі їх у концесію - УНІАН) – переведення їх на вугілля», - сказав міністр, не уточнивши при цьому, які саме ТЕЦ дозволено передати у концесію.

Як повідомляв УНІАН. Раніше заступник міністра енергетики Сергій ЧЕХ повідомив, що міністерство направило на розгляд уряду пропозицію передати у концесію цілісні майнові комплекси державних підприємств «Севєродонецька теплоелектроцентраль» (Луганська обл.) і «ТЕЦ-2 «Есхар» (Харківська обл.). Він зазначав, що передача підприємств у концесію дозволить залучити інвестиції для фінансування проектів з реконструкції ТЕЦ з переведенням їх на сучасні технології спалювання вугілля, зокрема на водно-вугільну суміш.

С.ЧЕХ також не виключив, що у разі схвалення на рівні уряду пропозицій міністерства про передачу ТЕЦ у концесію, відповідні концесійні конкурси можуть бути оголошені в 2012 році.

Довідка УНІАН. В управлінні НАК «Нафтогаз України» з 2009 року перебувають 10 ТЕЦ: Севєродонецька, Дніпродзержинська, Одеська, Херсонська, Лисичанська, Зуївська, Миколаївська, Криворізька теплоелектроцентралі, ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» і ДП «Кримські генеруючі системи».