В Україні розроблять державну програму термомодернізації житлових будинків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір розробити державну програму термомодернізації житлових будинків, що дозволить на 50% скоротити втрати тепла.

Про це повідомив директор Департаменту систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віталій ШАПОВАЛЕНКО під час прес-конференції у Києві, повідомляє Урядовий портал.

На думку представника Мінрегіону, до 50% всіх втрат тепла можна скоротити за умови впровадження державної програми термомодернізації житлових будинків. Безпосередньо на підприємствах теплоенергетики відбувається 10-15% втрат тепла. Ще 20% втрачається при транспортуванні до споживачів. В будинках же, за словами керівника Департаменту, втрачається 40-50% тепла.

«Утеплення житлових будинків є важливою комплексною проблемою для України через постійне подорожчання енергоресурсів. Мінрегіон планує розробити загальну державну програму з комплексної модернізації житлових будинків. Пілотні проекти вже показали, що такі заходи дозволяють зберегти до 50% тепла», – підкреслив В.ШАПОВАЛЕНКО.

Він також поінформував, що причинами затримки з обігрівом помешкань громадян стали технічний стан мереж теплопостачання, відсутність сучасної термоізоляції будинків, кліматичні характеристики, а іноді й зволікання місцевої влади.

«Відомо, що технічний стан об’єктів житлово-комунального господарства не найкращий. Хронічні проблеми накопичувалися роками. Для прикладу, із загальної протяжності теплових мереж, а їх у нас майже 33 тисяч кілометрів, близько 15% – зношені", – повідомив В.ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, за попередніми розрахунками, для заміни цих теплових мереж необхідно приблизно 5,5 млрд. грн. А кошти, які, надходять від оплати послуг, використовуються, насамперед, на аварійних об`єктах.

Через сприятливі погодні умови, а саме середньодобову температуру повітря вищу за 8 градусів тепла, у деяких регіонах країни опалення свідомо не включали.

За словами В.ШАПОВАЛЕНКА, наприклад, у Криму були включені 59% котелень, а у Херсонській області – тільки 1,5%. Проте, за останніми оперативними даними, в Україні загалом вже працюють 96,8% котелень, до опалення підключено 91% житлових будинків, 98% дитсадків, 97% навчальних і майже 99% медичних закладів.

Складна ситуація, за словами директора профільного Департаменту Мінрегіону, склалася у Луганську. Там досі не працюють котельні через несвоєчасне укладення місцевою владою договорів на поставки газу.

«Найкритичніша ситуація з початком опалювального сезону спостерігається у Луганську. Залишаються не підключеними більше ста котелень. Міською владою досі не підписані договори щодо поставки газу. Сьогодні проблема майже урегульована і залежно від кліматичних умов протягом найближчих 2-3 днів в Україні будуть обігріті усі житлові будинки», – пообіцяв В.ШАПОВАЛЕНКО.