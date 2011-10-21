Ф'ючерси на нафту на NYMEX в четвер продовжили падіння

Ф`ючерси на нафту подешевшали за підсумками нерівних торгів у четвер у зв`язку з побоюваннями щодо слабкого попиту на нафту в США та перспектив прогресу в справі вирішення боргової кризи в єврозоні, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту впали на 81 цент, до 85,30 долара за барель, тоді як грудневі ф`ючерси подешевшали на 22 цента, до 86,07 долара за барель.

Грудневі ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE зросли в ціні на 1,3%, або на 1,37 долари, до 109,76 долара за барель.

Ціни на нафту коливалися разом з цінами на акції і курсом долара США на фоні суперечливих новин, що надходили з Європи, які сигналізували то про прогрес, то про заминку на шляху до єдиного плану. У якийсь момент здавалося, що саміт, призначений на вихідні, знаходиться під питанням. Тим не менше, президент Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявили, що всеосяжний план буде схвалений європейськими лідерами до середи.

Нерви у всіх напружені, і багато інвесторів утримуються від активних дій, щоб уникнути мінливостей волатильної торгівлі, залежної від новин.

Учасники ринку, які брали участь у торгах, повинні були приймати рішення на підставі суперечливої інформації, що містилася в щотижневому звіті про запаси нафти в США.

Управління енергетичної інформації США повідомило в середу про те, що запаси сирої нафти несподівано різко скоротилися в зв`язку зі зниженням імпорту, тоді як запаси бензину та дистилятів зменшилися набагато сильніше, ніж прогнозувалося.

Запаси сирої нафти виявилися на найнижчому рівні з лютого 2010 року і на 0,3% нижче середнього рівня за п`ять років для цього тижня. У порівнянні з тим же періодом попереднього року, запаси скоротилися на 6,4%, і це було найсильнішим скорочення більш ніж за три роки. Запаси бензину виявилися всього на 0,3% вищими п`ятирічного середнього значення для цього тижня, тоді як менше місяця тому перевищення становило понад 5%. Запаси дистилятів скоротилися на 12%, в порівнянні з тим же періодом попереднього року, і перевищили середнє значення за п`ять років всього на 0,4%.

Дані із запасів були дуже позитивними для цін, але звіт управління також показав, що попит на бензин впав нижче 8,6 млн. барелів на день, найнижчого рівня для цієї пори року з 1999 року, що призвело до скорочення загального попиту до найнижчого рівня для середини жовтня з 1998 року.

Слабкий попит може зараз мати знижувальний тиск на ціни, але коли нафтопереробні підприємства відновлять свою роботу, низький рівень запасів може спровокувати нове зростання цін, сказали трейдери.

Позитивну динаміку демонстрував лише попит на дистиляти, який зріс на 5,8%, в порівнянні з тим же періодом попереднього року, і ціни на топковий мазут відреагували на це відповідним чином.

Листопадові ф`ючерси на топковий мазут за підсумками торгів подорожчали на 4,89 цента, або на 1,6%, до 3,0301 долара за галон. Листопадові ф`ючерси на бензин зросли в ціні на 0,4 цента, до 2,6755 долара за галон.