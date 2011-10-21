У Луганській області під час самовільного видобутку вугілля загинув чоловік

Біля села Велике Платово Антрацитівського району Луганської області під час самовільного видобутку вугілля в покинутій штольні загинув 27-річний чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався вчора, 20 жовтня, коли під час самовільного видобутку вугілля стався обвал породи.

В результаті один чоловік, 27 років, загинув, іншого, 36 років, госпіталізовано в реанімаційне відділення центральної міської лікарні Антрацита.