Парламент Білорусі ратифікував угоду з РФ про будівництво АЕС

Мінськ. Палата представників Національних зборів Білорусі на закритому засіданні ухвалила закон про ратифікацію білорусько-російської угоди про співпрацю в будівництві білоруської АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це журналістам після ратифікації повідомив заступник міністра енергетики Михайло МІХАДЮК, який представляв законопроект.

«З метою реалізації заходів, передбачених угодою, російська сторона зобов`язується надати білоруській державний кредит. Його розмір і умови надання мають бути визначені окремою міжурядовою угодою», - сказано в документі.

В угоді також обумовлено, що російська сторона забезпечує поставки, а білоруська сторона – закупівлі упродовж усього періоду експлуатації енергоблоків АЕС ядерного палива у вигляді готових тепловиділяючих збірок, виготовлених у Російській Федерації, в обсягах, які необхідні для початкового завантаження і всіх подальших перевантажень цих енергоблоків.

«Відпрацьоване в реакторах енергоблоків АЕС ядерне паливо, придбане у російських організацій, підлягає поверненню до Російської Федерації для переробки на умовах, які визначаються сторонами в окремій угоді», - зазначається у документі.

Документом також обмежується використання Білоруссю одержаних ядерних матеріалів, устаткування, спеціальних неядерних матеріалів і відповідних технологій для виробництва ядерної зброї та інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення якоїсь іншої військової мети.

Наголошується також, що ядерний матеріал, що передається білоруській стороні у рамках угоди, не збагачується до значення 20% і більше за ізотопом урану-235, а також не збагачується і не переробляється без попередньої письмової згоди Російської Федерації.

Ухвалення даного документа в закритому режимі у прес-службі нижньої палати пояснюють тим, що питання, які в ньому порушуються, пов`язані з інтересами державної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ЗАТ «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компанія державної корпорації «Росатом») і ГУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Республіка Білорусь) підписали Контрактну угоду про будівництво енергоблоків № 1 і 2 АЕС на території Республіки Білорусь.

Відповідно до документа, введення в експлуатацію першого блоку АЕС відбудеться у 2017 році, другого – у 2018 році. У документі також визначені основні зобов`язання сторін зі спорудження АЕС, вартість будівництва, умови платежів й ін. Контрактна угода є попереднім договором, а всі її положення будуть розгорнені у генеральному контракті, який планується підписати на початку наступного року.