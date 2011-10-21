Україна продовжила на два місяці спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) продовжила на 60 днів спеціальне розслідування стосовно імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марки А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження й експорту.

Про це йдеться у повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з повідомленням, МКМТ розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення спецрозслідування.

За результатами розгляду, відповідно до статті 8 Закону України «Про застосування спеціальних заходів стосовно імпорту в України», комісія ухвалила рішення про збільшення терміну проведення розслідування на 60 днів.

Нагадаємо, згідно із законодавством, термін розслідування становить 270 днів, але може бути продовжений до 330 днів.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування стосовно збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну.

Ініціатором спецрозслідування є Міненерговугілля за клопотанням українських НПЗ. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництва.