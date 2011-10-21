НКРЕ з листопада підвищила тарифи енергопостачальних компаній

Національна комісія регулювання електроенергетики переглянула тарифи енергопостачальних компаній на передачу і поставку електроенергії за регульованим тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії у четвер.

Тарифи компаній переглянуто у зв`язку з підвищенням рівня заробітної плати для працівників обленерго, у середньому, на 8,4%.

Тарифи набудуть чинності з 1 листопада.

Зокрема, НКРЕ підвищила тариф «Вінницяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) на 4,9% – до 26,51 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) на 5,22% – до 149,49 грн. за МВт/год. Тариф «Вінницяобленерго» на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 7,5% - до 10,66 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) на 7,42% – 53,3 грн. за МВт/год.

Тариф «Волиньобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 7,8% – до 15,47 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 5,54%, до 131,76 грн. за МВт/год.. Тарифи компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,53% – до 11,1 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,59%, до 55,51 грн. за МВт/год..

Тариф «Дніпрообленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 0,96% – до 22,15 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 1,3%, до 78,48 грн. за МВт/год. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 2,2% – до 1,85 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 1,76%, до 9,23 грн. за МВт/год.

Тариф «Донецькобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5,28% – до 25,94 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 6,6%, до 126,32 грн. за МВт/год. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 8,09% – до 6,01 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 8,09%, до 30,5 грн. за МВт/год..

Тариф «Житомиробленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5,13% – до 35,63 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – підвищено на 5,14%, до 185,49 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,64% – до 6,42 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,68%, до 32,09 грн. за МВт/год..

Тариф «Закарпаттяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 9,85% – до 27,67 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 5,54%, до 147,89 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 7,02% – до 12,05 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 7,02%, до 60,25 грн. за МВт/год..

Тариф «Запоріжжяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 1,97% – до 8,78 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – підвищено на 3,65%, до 98,04 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 4,2% – до 2,98 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 4,2%, до 14,9 грн. за МВт/год..

Тариф «Київенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 2,09% – до 6,36 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 1,71%, до 79,69 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 2,9% – до 4,25 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 5,42%, до 21,77 грн. за МВт/год..

Тариф «AES Київобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 0,8% – до 14,14 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 1,37%, до 108,53 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 2,69% – до 3,82 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,63%, до 19,1 грн. за МВт/год..

Тариф «Кировоградобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 2,13% – до 32,6 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 4,8%, до 190,52 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 5,6% – до 6,22 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 5,53%, до 31,1 грн. за МВт/год..

Тариф «Крименерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 3,71% – до 32,42 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 4,15%, до 131,48 грн. за МВт/год. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,19% – до 811,84 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,17%, до 59,21 грн. за МВт/год.

Тариф «Луганського енергетичного об`єднання» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 6,19% – до 23,34 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – підвищено на 6,33%, до 148,6 грн. за МВт/год. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 3,09% – до 5 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,93%, до 24,98 грн. за МВт/год.

Тариф «Львівобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 11,95% – до 41,58 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 6,47%, до 173,36 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,71% – до 5,25 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,83%, до 26,26 грн. за МВт/год..

Тариф «Одесаобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 4,13% – до 22,2 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 3,99%, до 120,74 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 7,89% – до 6,02 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – підвищено на 7,74%, до 30,08 грн. за МВт/год..

Тариф «Полтаваобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 6,97% – до 26,85 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 6,55%, до 156,27 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 4,93% – до 10,64 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 4,93%, до 53,18 грн. за МВт/год..

Тариф «Прикарпаттяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 3,55% – до 39,93 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 5,17%, до 204,69 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,18% – до 10,83 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,18%, до 54,13 грн. за МВт/год..

Тариф «AES Рівнеенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 0,18% – до 16,38 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 0,25%, до 130,26 грн. за МВт/год.. Тарифи компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) і дрібним споживачам (II група) збережені на діючому рівні 4,24 і 21,2 грн. за МВт/год. відповідно.

Тариф «Севастопольенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 2,14% – до 10,97 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 3,84%, до 88,47 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,05% – до 2,63 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,3%, до 13,16 грн. за МВт/год..

Тариф «Сумиобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5,67% – до 39,31 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 5,52%, до 173,43 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 3,45% – до 10,49 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 3,45%, до 52.47 грн. за МВт/год..

Тариф «Тернопільобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено 8,38% – до 31,8 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 6,06%, до 162,68 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,39% – до 10,33 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,41%, до 51,65 грн. за МВт/год..

Тариф «Харківобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 2,81% – до 17,56 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 4,41%, до 131,75 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 3,3% – до 8,45 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 3,23%, до 42,23 грн. за МВт/год..

Тариф «Херсонобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 4,22% – до 17,64 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – підвищено на 4,56%, до 132,13 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,97% – до 8,13 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,95%, до 40,63 грн. за МВт/год..

Тариф «Хмельницькобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5% – до 34,67 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 4,65%, до 157,03 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 6,87% – до 10,73 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,95%, до 53,67 грн. за МВт/год..

Тариф «Черкасиобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5,11% – до 30,66 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 4,87%, до 130,07 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 5,36% – до 9,24 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 5,36%, до 46,18 грн. за МВт/год..

Тариф «Чернівціобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 6,45% – до 20,31 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 5,57%, до 122,04 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 4,61% – до 6,35 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 4,68%, до 31,76 грн. за МВт/год..

Тариф «Чернигівобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 6,67% – до 29,89 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 5,32%, до 173,41 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 3,55% – до 9,93 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 3,59%, до 49,66 грн. за МВт/год..

Тариф «Підприємства електричних мереж – енерговугілля» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 6,25% – до 22,03 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 6,48%, до 109,91 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 8,17% – до 5,96 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 8,17%, до 29,8 грн. за МВт/год..

Тариф «Сервіс-Інвест» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 1,4% – до 15,92 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 2,13%, до 90,04 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 2,38% – до 1,72 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,74%, до 8,62 грн. за МВт/год..

Тарифи для ДП «Регіональні електромережі» (колишнє ВАТ «Укренерговугілля») з 1 листопада зростуть на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) на 5,34% – до 20,71 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менш як 35 кВ) – на 6,22%, до 67,99 грн. за МВт/год. Тариф компанії на поставку електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 4,27% – до 5,37грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 4,39%, до 26,86 грн. за МВт/год.