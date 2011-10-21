Австрійська компанія Activ Solar завершила будівництво сонячного парку "Охотніково" (Сакський район, АР Крим) сумарною встановленою піковою потужністю 80 МВт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії, яка була девелопером проекту.

Нагадаємо, станція "Охотніково" розташована більш ніж на 160 гектарах і складається з приблизно 360 000 модулів. Проект розділений на чотири черги по 20 МВт кожна. Перші три черги були побудовані і підключені до національної мережі цього року раніше. Прогнозне вироблення парку складе до 100 млн. кВт/год. на рік. Черги по 20 МВт станції експлуатують 4 компанії: "Омао Солар", "Оспрій Солар", "Оріол Солар" і "Оузіл Солар".

Довідка УНІАН. Activ Solar з штаб-квартирою у Відні (Австрія) спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій. Основними напрямами діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків. ПАТ "Завод напівпровідників" (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому почалася ще у 1964 році. Activ Solar займається плануванням, фінансуванням і реалізацією великомасштабних проектів сонячної енергетики.