Activ Solar підтверджує плани створення СЕС в Одеській області

Австрійська компанія Activ Solar оголосила про відкриття представництва в Одесі, яке курируватиме будівництво сонячних парків в Одеській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія планує створити істотну кількість робочих місць в регіоні для реалізації ряду проектів у 2012 і подальших роках.

"Відкриття офісу в Одесі демонструє наш тривалий інтерес до регіону і дозволяє нам ефективніше розширювати свою діяльність на місцевому ринку", - цитує прес-служба коментар генерального директора компанії Каве ЕРТЕФАЯ.

За даними НКРЕ, в Одеській області передбачається будівництво сонячних електростанцій сумарною встановленою потужністю 220 МВт. Об'єкти будуть розташовані біля Арцизу, Кілії, Рені, Староказачого, Випасного і Залізничного.

Довідка УНІАН. Activ Solar реалізує проекти з будівництва сонячних електростанцій на півдні України. Компанія вже побудувала геліоелектростанції загальною потужністю 107,5 МВт у Криму та провжує будівництво об’єкта у Перово.