Лисичанськ зекономив 28 млн. кубометрів газу за допомогою енергозбереження
Лисичанську вдалося заощадити 28 млн. кубометрів природного газу за допомогою енергозбережних технологій.
Про це сьогодні заявив Лисичанський міський голова Сергій Дунаєв під час наради з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойком. За словами Дунаєва, значної економії коштів вдалося досягти за допомогою децентралізації опалювальної системи міста.
В окремих районах міста введені в експлуатацію модульні котельні, які дозволяють зберігати тепло, яке раніше йшло у повітря дорогою до споживача. Нерентабельні котельні закрили, а пільговикам встановили автономне опалювання. Крім того, в об'єктах соціально-культурного значення замінили понад 3 тис. вікон на енергозбережні. Усе це дозволило зберегти в міському бюджеті десятки млн. грн.
Виступ мера Дунаєва підтримав голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк, який закликав керівників міст і районів регіону скористатися досвідом Лисичанська. Він рекомендував використовувати можливості ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетар" з випуску енергозбережного скла.
"Скляна продукція підприємства дозволяє зберігати тепло в приміщенні і економить витрату енергоносіїв. Витрачені вами кошти скоро окупляться. Таким чином, усі залишаться задоволені, а підприємство-виробник зробить серйозні відрахування до бюджету міста. Тільки так, допомагаючи один одному, поступово ми зможемо зміцнити економіку усієї Луганщини", - сказав губернатор.
Він також схвалив політику Лисичанського міського голови Сергія Дунаєва, спрямовану на розвиток партнерських стосунків між органами місцевого самоврядування і бізнес-структурами.