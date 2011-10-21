«Кримгаз» завершив 9 місяців з прибутком 270 млн. грн.

ВАТ з газопостачання і газифікації "Кримгаз" завершило січень-вересень з чистим прибутком 270,071 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток підприємства склав 65,368 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому в Інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначають, що у січні-вересні "Кримгаз" збільшив чистий дохід на 79,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 592,720 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 77,2% - до 717,557 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Кримгаз" скоротив чистий збиток на 42,4% порівняно з 2009 роком - до 57,261 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кримгаз" є монополістом на ринках транспортування газу по розподільних трубопроводах і постачання газу за регульованим тарифом у Криму.

48,989% акцій "Кримгазу" належать НАК "Нафтогаз України", 15,454% - ДАТ "Чорноморнафтогаз».