«Укртрансгаз» просить ГПУ втрутитися у ситуацію з магістральними газопроводами

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" звернулася в Генеральну прокуратуру України з проханням втрутитися у ситуацію, яка склалася з порушеннями охоронних зон магістральних газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник головного інженера ДК "Укртрансгаз" Юрій ГЕРАСИМЕНКО на прес-конференції в Державній інспекції техногенної безпеки України сьогодні в Києві.

"Усі газопроводи нанесені в установленому порядку на карти районних землеупорядників, про що складені двосторонні акти, але це не заважає органам місцевої виконавчої влади системно ігнорувати вимоги чинного законодавства і видавати численні дозволи на здійснення забудови в межах охоронних зон магістральних газопроводів" - сказав він.

За його словами, аналіз проведених перевірок територіальними комісіями свідчить про те, що останніми роками мають місце порушення охоронних зон магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз".

Так, на 1 жовтня 2011 р. по усій системі було виявлено і заактовано 102 порушення. Їх кількість, незважаючи на зусилля газотранспортних підприємств, кардинально не зменшується. Щорічно ліквідовується до 10-12 порушень, але замість цього з'являється стільки ж нових фактів порушень.

Враховуючи небезпеку для територій і населення, яку можуть створити надзвичайні ситуації на об'єктах газотранспортної системи внаслідок порушення охоронних зон магістральних газопроводів, ДК "Укртрансгаз" спільно з Державною інспекцією техногенної безпеки України звернулася в Генеральну прокуратуру України з проханням втрутитися в ситуацію.

"Ігноруючи вимоги чинного законодавства, зокрема, ст. 11 Закону України "Про трубопровідний транспорт", ст. 22 Закони України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", місцеві органи влади без відома газотранспортних підприємств видають численні дозволи на здійснення забудови, у тому числі житлових будинків, у межах охоронних зон", - сказано у зверненні.

Про ігнорування законних вимог ДК "Укртрансгаз" письмово зверталася з інформацією в місцеві органи виконавчої влади, правоохоронні органи і судові органи, але у більшості випадків ці звернення залишаються без реагування.

Підтримку з вказаних проблемних питань ДК "Укртрансгаз" отримала в Державній інспекції техногенної безпеки України, до якої звернулася з листом від 22 липня 2011 р. № 7686/25-009 з інформацією про численні порушення охоронних зон магістральних газопроводів.