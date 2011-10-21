Кабмін затвердив перелік товарів, 80% прибутку від продажу яких звільнюється від податків

Кабінет міністрів України затвердив перелік товарів вітчизняного виробництва, 80% прибутку від продажу яких на території України звільнюється від оподаткування.

Ця урядова постанова (№1005 від 28 вересня 2011 р.) розміщена на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з інформацією, наданою прес-службою Державної податкової служби України (ДПСУ) в Одеській області, до цього переліку ввійшли: устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії; енергоефективне устаткування, матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію і раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

У ДПСУ зазначили, що до цього переліку повинні також входити матеріали, сировина, устаткування і комплектуючі, призначені для використання у виробництві енергії з відновлюваних джерел, а також засоби вимірювання, контролю й управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Платник податків, що отримав право на пільгу, зобов`язаний вести окремий облік прибутків або збитків, одержаних від продажу перерахованих товарів, а весь обсяг засобів, звільнених у зв`язку із застосуванням пільги, він повинен направляти на збільшення обсягів виробництва. Якщо ж платник податків порушив вимогу про цільове використання цих коштів, він зобов`язаний визначити прибуток, звільнений від оподаткування за вказаною пільгою, сплатити з нього податок за загальною ставкою в поточному періоді, а також сплатити пеню за відповідний період у розмірах, встановлених Податковим кодексом.