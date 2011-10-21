НКРЕ з листопада підвищила тариф "Енергоатома" на 22%

18:36, 21 жовтня 2011
Енергетика
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Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила збільшити тариф на відпуск електроенергії Національному атомному операторові НАЕК «Енергоатом» на 22% - до 22,37 коп. за кВт/год з 1 листопада.

Як повідомили УНІАН у комісії, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні регулятора у п`ятницю.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС та Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

 

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