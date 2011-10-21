Уряд прийняв розпорядження про надання Україні статусу асоційованого члена ЦЕРН

Уряд прийняв розпорядження “Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу Асоційованого члена ЦЕРН”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

Як зазначається у повідомленні, в березні 2011 року в м. Женева була укладена Спільна декларація Кабінету міністрів України та ЦЕРН, якою започатковано Спільну робочу групу Україна-ЦЕРН з науково-технічного співробітництва та підписана Спільна заява про намір стосовно можливої української заявки на набуття Статусу Держави - Асоційованого члена ЦЕРН. На основі цієї заявки Рада ЦЕРН прийме рішення щодо Асоційованого членства України.

Підписання Угоди відбудеться до кінця 2011 року. Рішенням Кабінету міністрів уповноваженим на підписання Угоди визначено голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

У прес-службі наголосили, що набуття Україною Статусу Держави - Асоційованого члена ЦЕРН створить правові підстави для максимальної участі українських наукових установ у програмах ЦЕРН, сприятиме комплексному розвитку ГРІД-технологій в Україні та удосконаленню підготовки молодих вчених в області теоретичної і прикладної фізики.

***ЦЕРН є провідною європейською міжурядовою організацією з вивчення фізики високих енергій. Українські науковці добре відомі в цій організації завдяки їхній успішній участі над проектом Великого адронного коллайдера. Також ЦЕРН є одним із центрів розвитку нової мережевої технології ГРІД, здатної зберігати та оперативно опрацьовувати великі обсяги даних, які з`являються після запуску Великого адронного коллайдера.