У ЄС немає підстав переживати за транзит енергоносіїв через Україну - міністр енергетики РФ

Москва. Міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО впевнений, що у країн Європейського Союзу немає підстав переживати за безперебійність транзиту енергоносіїв через територію України.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у Москві.

«Із боку Європи точно немає причин для переживання. Позиція і України, і Росії, наскільки мені відомо, тут співпадає й спрямована на те, щоб безумовно забезпечити постачання російських енергоносіїв до Європи», - сказав С.ШМАТКО.