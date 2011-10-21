Ряд країн ЄС скасують заборону на відкриття українських "дочок" у сфері транспортування енергоресурсів

Брюссель. Ряд країн-членів ЄС скасують заборону на відкриття українських дочірніх підприємств у сфері транспортування енергоресурсів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив один із головних переговірників України за угодою про Асоціацію з ЄС, директор Департаменту зовнішніх економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас КАЧКА.

«У сфері енергетичних послуг, а щоб бути точнішим, у сфері послуг, пов`язаних із транспортуванням енергетичних товарів (трубопроводи і мережі) на початку переговорів 25 із 27 країн-членів ЄС сказали, що не беруть на себе зобов`язання дати доступ для України. Тепер ми скоротили цю кількість до менш, ніж 20 країн, тобто фактично наблизилися до однієї другої», - сказав він.

За його словами, серед країн, які зняли такі обмеження, - Німеччина, Італія та Чехія.

«Фактично, це доступ до створення дочірніх підприємств. Тобто, йдеться про те, що це - зобов`язання не заважати», - пояснив український переговірник.

Крім того, за його словами, ці ж країни-члени ЄС зняли обмеження на «теоретичну можливість транскордонного надання послуг».

Що стосується решти всіх енергетичних послуг, не пов`язаних із транспортуванням енергоресурсів, то українські компанії в новій угоді не мають ніяких обмежень на створення дочірніх підприємств окрім одного.

Зобов`язання не обмежувати інвестиції й створення дочірніх підприємств для України не розповсюджуються на ті українські компанії, які контролюються капіталом із третіх країн, із якими ЄС не уклав угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС із питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося узгодити всі ключові положення угоди вільної торгівлі, яка стане частиною угоди про Асоціацію з ЄС.