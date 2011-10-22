Україна не платитиме ЄС у разі зривів поставок російського газу

Брюссель. Україна і ЄС остаточно визначили формулу, за якою вирішуватимуться проблемні ситуації в разі припинення поставок російського газу в ЄС транзитом через Україну в рамках нової угоди про асоціацію.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомили головні переговірники з українського боку: Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКІЙ і директор Департаменту зовнішніх економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас КАЧКА.

«Формулу знайдено. Більше за те, вона не передбачає явних компенсацій, на яких європейці свого часу наполягали. Є прискорені процедури врегулювання спорів, є питання, пов`язані з певними гарантіями», - зазначив В.П’ЯТНИЦЬКІЙ.

Т.КАЧКА, у свою чергу, уточнив, що в рамках СОТ існує процедура врегулювання спорів між державами.

За його словами, вона передбачає, що сторони вибирають арбітрів, арбітри півроку слухають справу, потім видають свій звіт, який, по суті, є судовим рішенням. При цьому сторона, яка визнана винною, має розумний термін виконати це рішення. Якщо вона не виконує його, то сторона, що виграла, може повернутися до тих же арбітрів з проханням встановити, що сторона, яка програла, не виконала їхніх рішень і порекомендувати, як саме воно повинне бути виконане. Якщо ж рішення все одно не виконується, тоді сторона, що виграла, може в односторонньому порядку вжити у відповідь заходи.

«Коли європейці зробили нам першу пропозицію з енергетики, вони сказали, що все це – для «слабаків», через те ми відразу йдемо до Постійного арбітражного суду в Гаазі, і вже він, як класичний арбітраж, вирішує, хто правий, хто винен. І той, хто, за його рішенням, винен – платить гроші. У результаті після тривалих дискусій ми дійшли того, що все-таки застосовуватиметься класична схема з арбітрами, але вони засідатимуть не півроку, а набагато швидше», - сказав Т.КАЧКА.

За його словами, така схема застосовуватиметься до кризових ситуацій, як наприклад, до такої, яка склалася у 2009 році, коли ЄС 20 днів не одержував російського газу через Україну.

«Відповідно до домовленостей, якщо в таких ситуаціях європейська сторона або Україна вважатиме, що хтось порушив угоду – тобто не просто стався зрив поставок, а він стався внаслідок дій однієї із сторін - тоді арбітри повинні прийняти рішення в якнайкоротші терміни. Йдеться десь про 50 днів, а не про шість місяців, а саме рішення повинно бути виконане також у найкоротші терміни, бажано протягом 15 днів», - зазначив Т.КАЧКА.

«Якщо ж сторона, яка виграла, вважає, що протягом 15 днів сторона, що програла, відверто нічого не робить, вона може вжити у відповідь заходи, але вони повинні бути пропорційними і бути тієї природи, про яку зазвичай ідеться: або відновлення мита, або припинення якихось гарантій. Жодних компенсацій у вигляді грошових виплат – нічого такого немає», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС з питань торгівлі Карел де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося погодити всі ключові положення угоди про вільну торгівлю, яке стане частиною угоди про асоціацію з ЄС.