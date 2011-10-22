ЄС готовий приєднатися до консорціуму з управління українською ГТС – Азаров
11:30, 22 жовтня 2011Енергетика
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Європейський Союз готовий приєднатися до тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».
«Наші переговори з Європейським Союзом говорять про те, що в перспективі європейці готові приєднатися (до консорціуму – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.
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