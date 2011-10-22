Київ домовився з Москвою про доступ до трубопроводу для отримання газу з Туркменістану

Київ домовився з Москвою про отримання доступу до російського газопроводу для транспортування до України газу з Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи умови підписаного договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

«Вперше ми домовилися і зафіксували в договорі, що впродовж 6 місяців після вступу договору в силу ми укладаємо угоду про умови транзиту по трубопровідному транспорту», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що доступ до трубопроводу дає можливість домовлятися про закупівлю газу в Туркменістані.

«Чому ми не можемо отримувати дешевий газ з Туркменії? Тому що ми не маємо права доступу до труби, яка проходить по території Росії », - сказав М.АЗАРОВ.