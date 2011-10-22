Україна готова піти на компроміси в переговорах із Росією про ціну на газ - Азаров

Україна готова піти на компроміси в переговорах із Російською Федерацією про перегляд ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ учора ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

"Найголовніше зараз завдання - це переглянути ці ціни на газ. Ви уявляєте, скільки ми зусиль, Президент і уряд, витрачаємо на перегляд тих угод, які були підписані в січні 2009 року. І тому ми, природно, готові піти на певні компроміси. Ми на них підемо, тому що у нас не буде виходу іншого. Або допустити сповзання нашої країни в катастрофу, а ми цього не можемо допустити, або знайти розумні компроміси", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що під час переговорів Україна намагається знайти баланс інтересів, проте переговори достатньо непрості.

«І коли ми про це оголосимо, з`являться різні голоси: хтось нас звинувачуватиме, хтось аплодуватиме. Але я думаю, що наша домовленість відповідатиме довготривалим інтересам нашої країни. Залишилося чекати зовсім небагато", - зазначив глава уряду.